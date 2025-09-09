AO VIVO: Julgamento de Bolsonaro e aliados no STF é retomado com votos de ministros; acompanhe

Alexandre de Moraes, relator da ação penal, é primeiro a se manifestar; réus podem pegar até 43 anos de prisão por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outros crimes

Rosinei Coutinho/STF Relator Alexandre de Moraes lerá seu voto hoje



Nesta terça-feira (9), continua o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus, acusados de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Na semana passada, foram feitas as sustentações orais das defesas dos acusados, bem como falas do Procurador Geral da República, Paulo Gonet e do ministro relator do caso Alexandre de Moraes, que leu o relatório da ação.

Hoje, o relator lerá o seu voto e decisão sobre o caso. Expectativa é que a leitura do voto dure horas e ocupe as praticamente as duas sessões do dia, que vão das 9h às 12h, e depois das 14 às 19h.

Acompanhe o julgamento minuto a minuto:

9h49 – Moraes afasta todas as preliminares e parte para o mérito.

9h47 – André Anelli: “Uma semana em que a democracia brasileira se reafirma”, diz líder do governo na Câmara, Lindbergh Farias, ao chegar no STF

9h46 – Sobre não as defesas não terem tempo de analisar as provas, Moraes argumenta que elas estão no processo desde o início e que as defesas tiveram total acesso, e que as novas provas solicitadas pela defesa não foram utilizadas.

9h37 – Moraes defende suas participações em produção de provas e que o juiz não deve ser uma “samambaia jurídica”, devendo fazer perguntas aos réus.

9h35 – “Nenhuma das defesas esgotou o número de testemunhas”, continua o relator.

9h31 – Alexandre de Moraes diz que os áudios vazados pela revista Veja não muda a deleção de Mauro Cid e afasta todas as alegações de nulidade em relação à delação premiada.

9h26 – “Dizer que os oito primeiros depoimentos foram oito delações contraditórias ou beira total desconhecimento dos autos, ou beira litigância de má-fé”, afirma Moraes.

9h19 – O relator analisa as preliminares, quando foram afastadas os pedidos de nulidade. Moraes fala sobre a delação premiada de Mauro Cid, e afirma que não houve coação.

“Todos devemos nos recordar que todos os depoimentos foram gravados em áudio e vídeo”

9h17 – Alexandre de Moraes relembra as acusações dos réus.

9h14 – Ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, passa a palavra para Alexandre de Moraes.

9h12 – Começa a sessão do julgamento.

8h58 – Igor Damasceno: Demais ministros da Turma só vão terminar escrita do voto após a leitura de Moraes.

8h54 – André Anelli: “Trump não pode tudo”, diz deputado governista Rogério Corrêa, sobre imposição de sanções do presidente americano, diante do julgamento de Bolsonaro.

8h53 – André Anelli: Ausência de imparcialidade e incompetência do STF são elementos que levam à nulidade do julgamento, diz advogado de Bolsonaro ao chegar ao STF.

8h30 – Começa aqui a cobertura da Jovem Pan do julgamento de Jair Bolsonaro no STF. Ex-presidente é acusado de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A sessão está programada para começar às 9h.