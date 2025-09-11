AO VIVO: Julgamento entra no penúltimo dia com voto da ministra Cármen Lúcia

Além de hoje, há sessão marcada para esta sexta-feira (12) em dois horários: das 9h às 12h e das 14h às 19h; ex-presidente Jair Bolsonaro está a um voto da condenação

Victor Piemonte/STF Julgamentos da Ação Penal 2668 - Núcleo 1



O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro chega ao seu penúltimo dia. Com o placar em 2 a 1 para condenação, esta quinta-feira (11) pode ser decisiva para o destino de Bolsonaro e aliados. Caso Cármen Lúcia acompanhe o relator, Alexandre de Moraes, o Supremo formará maioria para a condenação. Além do voto da ministra, o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, também se manifestará sobre seu voto.

Além de hoje, há sessão marcada para esta sexta-feira (12) em dois horários: das 9h às 12h e das 14h às 19h. Moraes, Flávio Dino e Luiz Fux já votaram.

Acompanhe o julgamento ao vivo:

14h36 – “Se houve dor, também houve esperança”, ressalta a ministra.

14h33 – Igor Damasceno: Sessões semipresenciais na Câmara são canceladas em meio ao julgamento.

14h32 – Cármen Lúcia diz que “os fatos que são descritos desde a denúncia e a referência acusatória não foram negados na sua essência”.

14h31 – “O que há de inédito, talvez, nessa Ação Penal, é que, nela, pulsa o Brasil que me dói”, afirma Cármen Lúcia.

“A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com o seu passado, o seu presente e com o seu futuro”.

14h28 – Ministra declara que todos os processos do STF são importantes, porém, os efeitos de cada um são diferentes. “Todo julgamento requer de nós a mesma dedicação, a mesma seriedade e a mesma resposnabilidade”.

14h27 – Igor Damasceno: Gilmar Mendes está no plenário e vai acompanhar o início do voto de Carmen Lúcia.

Pela quarta vez, réus não acompanham julgamento presencialmente.

14h26 – Ministra Cármen Lúcia começa a manifestação de seu voto.

14h23 – Presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, abre sessão desta quinta-feira.

14h20 – Igor Damasceno: Advogados conversam com parlamentares oposicionistas antes da sessão.

14h08 – Igor Damasceno: Voto de Fux surpreendeu até as defesas, segundo um dos advogados dos réus.

14h – Começa aqui o tempo real do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Nesta quinta-feira (11), a previsão é de que a ministra Cármen Lúcia e o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, se manifestem a respeito de seus votos. A Jovem Pan News acompanha ao vivo.