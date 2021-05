AO VIVO: ‘Pedi demissão pelo desejo de ampliação do uso da cloroquina’, diz Teich na CPI; acompanhe

Ex-ministro afirmou aos senadores que resolveu deixar o cargo em menos de um mês ao constatar que não teria autonomia para comandar o Ministério da Saúde

Wallace Martins/EFE Senadores acreditam que Teich pode esclarecer algumas das informações apresentadas por Mandetta em seu depoimento na terça-feira, 4



No segundo dia de depoimentos, a CPI da Covid-19 ouve, nesta quarta-feira, 5, o ex-ministro da Saúde Nelson Teich. O médico oncologista deixou o comando da pasta menos de um mês depois de tomar posse, em razão de divergências com o presidente Jair Bolsonaro sobre medidas de combate ao novo coronavírus. A oitiva de Teich estava inicialmente marcada para às 14h desta terça-feira, 4, mas foi adiada pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), após o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que deporia nesta quarta, pedir dispensa por ter tido contato com dois assessores infectados pela Covid-19 – o general será ouvido no dia 19 de maio.

Como a Jovem Pan mostrou, apesar do pequeno tempo em que esteve à frente da pasta, Teich será questionado se Bolsonaro o pressionou para que o Ministério da Saúde passasse a recomendar o uso ampliado de cloroquina, remédio comprovadamente ineficaz no tratamento contra a doença. Além disso, querem esclarecer os motivos que o levaram a pedir demissão. A maioria do colegiado acredita que o oncologista poderá aprofundar detalhes apresentados nesta terça-feira pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta – em seu depoimento, o primeiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro disse que viu uma minuta de documento da Presidência da República para que a cloroquina tivesse em sua bula a indicação para ser usada no tratamento contra a Covid-19. Teich também deve ser questionado sobre a testagem em massa, uma de suas promessas enquanto ministro. À CPI, Mandetta afirmou que sua gestão elaborou um programa de testes para milhões de brasileiros, mas, segundo o ex-ministro, o plano não foi implementado por seu sucessor. Acompanhe a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

12:00 – Após gritaria e confusão, sessão é retomada

O presidente da CPI da Covid-19 manteve sua decisão e concedeu 15 minutos à senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). A parlamentar faz, agora, perguntas a Nelson Teich. Depoimento do ex-ministro é retomado após gritaria e confusão, causadas pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), integrante da tropa de choque governista na comissão

11:47 – Depoimento de Teich é suspenso por confusão entre bancada feminina e aliados do governo

Depoimento do ex-ministro Nelson Teich está paralisado em razão de uma confusão iniciada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI). Na sessão de ontem, o presidente da CPI da Covid-19 concedeu a uma representante da bancada feminina o direito de fala após as exposições do relator e do vice-presidente da comissão. Hoje, porém, Nogueira questionou o tempo de 15 minutos concedido à senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). As senadoras Leila Barros (PSB-DF) e Simone Tebet (MDB-MS) também questionaram a postura dos senadores Marcos Rogério (DEM-RO), um dos vice-líderes do governo no Senado, e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo na Casa. “O que buscam é engrossar o coro daqueles que querem dar peia no presidente Jair Bolsonaro”, disse Rogério. “O que é isso, senador. A nossa bancada é plural! Isso não é verdade”, rebateu Eliziane.

11:30 – Qual foi o estopim para o pedido de demissão de Teich?

Questionado pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL) sobre quando constatou que não tinha mais autonomia para estar à frente do Ministério da Saúde, Nelson Teich fez uma reconstituição de seus últimos dias como chefe da pasta. Ele pediu demissão no dia 15 de maio de 2020. “Naquela semana [em que pedi demissão], teve uma fala do presidente na saída do Alvorada, onde ele fala que o ministro tem que estar afinado, cita meu nome especificamente. Na véspera, tem uma reunião com empresários, onde ele fala que o medicamento vai ser expandido. A noite, tem uma live, onde coloca que espera que, no dia seguinte, vá acontecer a expansão do uso. No dia seguinte, peço a minha exoneração”, disse.

11:09 – ‘Pedido de demissão foi pelo desejo de ampliação do uso da cloroquina’, diz Teich

Como a Jovem Pan mostrou, os senadores gostariam de ouvir de Teich se o presidente Jair Bolsonaro o pressionou para ampliar o uso da cloroquina, medicamento ineficaz no tratamento à Covid-19. Questionado pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL) sobre o que o motivou a pedir demissão, o ex-ministro disse: “Percebi ao longo daquele período que não teria autonomia necessária para conduzir o Ministério da Saúde. O pedido específico foi pelo desejo de ampliação do uso da cloroquina. Esse era o problema pontual, mas isso refletia uma falta de autonomia e de liderança”.

10:53 – ‘Não sabia da produção da cloroquina pelo Exército, não fui consultado’

Questionado pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL), Nelson Teich disse que não foi consultado pelo governo sobre a produção de cloroquina pelo laboratório do Exército. “Não passava pela minha orientação. Do que eu vivi naquele período, a gente nem falava de cloroquina. O dia-a-dia era extremamente intenso, faltavam respiradores, EPIs, mortes e casos aumentando. Foi um assunto que não chegou a mim, em relação à produção de cloroquina”, afirmou.

10:45 – ‘Sem a liberdade para conduzir o ministério, optei por deixar o cargo’, diz Teich

Em sua exposição inicial, Teich disse que deixou o Ministério da Saúde em apenas 29 dias por ter constatado que “não teria autonomia e liderança que imaginava indispensáveis ao exercício do cargo”. “Essa falta de autonomia ficou mais evidente em relação às divergências com o governo quanto à eficácia e à extensão do medicamento cloroquina no tratamento contra a Covid-19. Enquanto minha convicção pessoal, baseada nos estudos, mostrava que naquele momento não havia eficácia para liberar, existia um entendimento diferente por parte do presidente. Isso foi o que motivou a minha saída. Sem a liberdade para conduzir o ministério, optei por deixar o cargo”, afirmou.

10:38 – Teich faz sua exposição inicial

O médico oncologista Nelson Teich faz, agora, sua exposição inicial. Ele terá até 10 minutos para seu preâmbulo. “Farei [minha participação na CPI] de forma franca e honesta, já que meu compromisso é com minha própria biografia e à sociedade”

10:36 – Nelson Teich chega ao plenário para prestar depoimento

O ex-ministro da Saúde Nelson Teich chegou há pouco ao plenário da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, onde acontecem os trabalhos da CPI da Covid-19. O médico oncologista comandou o Ministério da Saúde por apenas 29 dias e é o segundo a depor à comissão.

10:25 – Senadores prestam homenagens ao ator Paulo Gustavo

No início da sessão, os senadores que integram a CPI da Covid-19 prestam uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu nesta quarta-feira, 4, por complicações causadas pelo novo coronavírus. Um minuto de silêncio.

10:22 – Omar Aziz dá início à sessão da CPI da Covid-19

O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), iniciou os trabalhos desta quarta-feira, 5. Em minutos, será ouvido o ex-ministro da Saúde Nelson Teich.