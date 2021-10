AO VIVO: No último dia de depoimentos, CPI ouve ex-médico e paciente da Prevent Senior; siga

Convocação das testemunhas dividiu o grupo majoritário da comissão; Tadeu Andrade relata que equipe da operadora de saúde quis tirá-lo da UTI para economizar custos

Edilson Rodrigues/Agência Senado Relatório do senador Renan Calheiros será votado no dia 20 de outubro



No último dia de depoimentos, a CPI da Covid-19 ouve Walter Correa de Souza Netto, ex-médico da Prevent Senior, e Tadeu Frederico Andrade, cliente da operadora de saúde. Ele afirma que uma equipe do hospital da rede tentou tirá-lo da UTI para reduzir custos, colocando-o sob cuidados paliativos. O pedido para ouvi-los foi apresentado pelo senador Humberto Costa (PT-PE). Segundo apurou a Jovem Pan, a oitiva não era consenso entre os parlamentares do G7, grupo majoritário formado pelos oposicionistas e independentes. Alguns senadores avaliam que, com os relatos e documentos em posse da comissão, não era necessário receber um ex-funcionário da companhia. Temendo retaliações, Correa protocolou um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para que não fosse obrigado a comparecer ou pudesse ser ouvido em uma sessão secreta – na decisão, o ministro Gilmar Mendes garantiu ao depoente o direito de ficar em silêncio em perguntas que possam incriminá-lo. Por outro lado, há quem defenda que a convocação das testemunhas complementa as informações apresentadas pela advogada Bruna Morato, que representa os médicos e ex-médicos que elaboraram um dossiê contra a Prevent. Acompanhe a sessão ao vivo: