AO VIVO: STF julga ação penal contra Daniel Silveira; assista

Deputado foi preso em fevereiro de 2021, após a divulgação de um vídeo com ataques a ministros e apologia ao AI-5; Alexandre de Moraes é o relator da ação

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Daniel Silveira é acusado de incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo e tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes



O Supremo Tribunal Federal (STF) julga a ação penal contra o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) nesta quarta-feira, 20. O relator do processo é o ministro Alexandre de Moraes. Entre aliados do parlamentar, há a expectativa de que um dos dois ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) – Nunes Marques ou André Mendonça – peça vista e suspenda o julgamento. Neste caso, segundo apurou a Jovem Pan, os ministros devem antecipar os seus votos para marcar posição contra as atitudes do deputado. O primeiro a votar no julgamento será Moraes, seguido do revisor, Nunes Marques. Na sequência, votam os demais ministros: André Mendonça, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e, por fim, o presidente Luiz Fux. A expectativa é de que as sustentações orais do advogado do deputado e da Procuradoria Geral da República (PGR), que ofereceu a denúncia contra Silveira, durem, em média, uma hora cada.

Acompanhe o julgamento: