Apesar da orientação de Bolsonaro, PL dá 20 votos à reforma tributária

Ex-presidente fez pedido público para que o membros do partido votassem contra o texto ‘do PT’

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Partido Liberal (PL) foi a única sigla a orientar a bancada a votar de forma contrária à matéria



A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 6, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019, de autoria do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), que adota uma reforma tributária no país. No total, foram 382 votos favoráveis a matéria, 118 contrários e três abstenções em primeiro turno. Dos votos para aprovação, 20 deles vieram de deputados do Partido Liberal, apesar da orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atual presidente de honra da sigla, contra a matéria. O Partido Liberal (PL) foi a única sigla a orientar a bancada a votar de forma contrária à matéria. A postura do grupo parlamentar acontece dias após Bolsonaro dar orientações aos membros do partido, inclusive com pedidos públicos, para que os deputados votassem contra a “reforma tributária do PT”. “A todos aqueles que se elegeram com nossa bandeira de “Deus, Pátria, Família e Liberdade”, peço que votem contra a PEC da Reforma Tributária do Lula”, disse o ex-presidente, citando posturas de governistas que ele condena: “Seu partido comemorou a minha inelegibilidade”. Apesar da recomendação do ex-mandatário, vinte deputados votaram pela aprovação da reforma tributária. A bancada do Partido Liberal soma 99 deputados, sendo que 95 deles participaram a votação em primeiro turno.

Confira quais deputados do PL que votaram favorável à reforma tributária