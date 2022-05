Apoiadores de Bolsonaro convocam lanchaciata no Lago Paranoá, em Brasília, no domingo

Evento será grátis, mas organizadores pedem que participantes façam inscrição por questões de segurança; até o momento, cerca de 80 donos de diferentes embarcações garantiram presença

AFP PHOTO / Pedro LADEIRA Concentração da Lanchaciata será próxima à ponte JK



Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro irão realizar uma ‘lanchaciata’ neste domingo, 15 de maio, no Lago Paranoá, em Brasília, em defesa das pautas do mandatário, como a liberdade. Segundo o aquaviário Alvanyr Guimarães, a inspiração foram outros eventos de apoio ao presidente, como as motociatas. Guimarães trabalha atendendo turistas no Lago, e de acordo com ele, a ideia surgiu a partir de conversas com outros que exercem a mesma função. “Mas não esperávamos que atingisse a proporção que tomou”, diz à Jovem Pan. Guimarães relata que 80 donos de embarcações já se inscreveram, entre lanchas, jet skis, catamarãs e outros. Embora a inscrição seja gratuita, a organização pede que quem pretenda ir preencha um formulário online por questões de segurança.

De acordo com a organização, o ponto de concentração será nas proximidades da ponte JK às 9h da manhã, e o cortejo deve sair em direção ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, às 10h30. No total, o evento deve durar cerca de quatro horas. “Ontem, quando tinha umas 60 pessoas inscritas, nós estimamos que devia ter entre 500 e 600 pessoas participando. Mas deve ser mais, já que nem todo mundo tem acesso ao link para inscrição, ou alguns tem mas não se inscrevem”, projetou Guimarães. Ele relatou também que não teve contato com integrantes do governo ou parlamentares da base aliada até o momento. Embora Brasília fique bem longe de praias, a capital federal tem uma das maiores frotas náuticas do Brasil, estimada em 55 mil embarcações.