Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação nas intermediações da casa de João Doria

Reprodução/Twitter/bolsomito_2/21.03.2021 Apoiadores de Bolsonaro se reuniram neste domingo, 21, para manifestar contra Doria



No dia do aniversário do presidente Jair Bolsonaro, um grupo de apoiadores decidiu fazer uma manifestação contra o governador de São Paulo, João Doria. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou à Jovem Pan que os manifestantes estão concentrados na Rua Turquia, esquina com a Avenida Europa, intermediações da casa do governador. “A ação prossegue de maneira pacífica, sem registro de ocorrências. A PM está acompanhando”, informou a SSP. A Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo também se manifestou e, em nota enviada à Jovem Pan, lamentou o ocorrido e ressaltou que o “grupo de negacionistas e ativistas bolsonaristas” estão colocando a saúde pública em risco ao causar aglomeração no pior momento da pandemia de Covid-19 no Brasil.

“Trata-se de mais um irresponsável ato político promovido pelo gabinete do ódio, ligado ao presidente Jair Bolsonaro, em que os seus seguidores revelam desprezo pela vida e adoração pela morte. A tática, infelizmente, é bastante conhecida: usar as redes sociais e aplicativos de mensagens para espalhar desinformação e mentiras, usando o ódio político como combustível para tentativas de desarticular o combate à pandemia.” Ainda de acordo com a Secretaria de Comunicação, Doria se tornou alvo de apoiadores de Bolsonaro por divergir do presidente, que já deu várias declarações de que é contra as medidas de restrição e isolamento social que foram adotadas no Estado. “O Governo de São Paulo não se intimida e vai continuar a tomar decisões para proteger e salvar vidas”, informou a nota.