‘Apoio de Tarcisio a Nunes já está fechado’, diz presidente do MDB

Já o apoio do PL de Bolsonaro à reeleição de Nunes está quase certo, segundo o MDB

Reprodução/Flickr/Baleia Rossi O deputado Baleia Rossi, presidente do MDB



O presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi, disse nesta terça-feira, 15, que o apoio do Republicanos à reeleição de Ricardo Nunes (MDB) para a Prefeitura de São Paulo já está fechado. Além do acerto com o partido do governador Tarcísio de Freitas, o parlamentar também afirmou que a costura com o PL, de Jair Bolsonaro, “vai bem”. “Todo apoio é importante pois estamos falando da maior cidade do Brasil. Estamos construindo uma aliança com vários partidos e também com o apoio do governador Tarcísio. Com Tarcísio já [está fechado]. Com o PL, Ricardo [Nunes] está cuidando. Acho que está indo bem mas ainda não fechou”, declarou. Desde maio, Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro já estiveram juntos em pelo menos 6 ocasiões.

O PL negocia cargos em um eventual novo governo de Ricardo Nunes. O atual prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição diz que a “tendência” é que a sigla de Bolsonaro fique com a vaga de vice na chapa, já que seria o maior partido entre as legendas aliadas. Um dos nomes que vinham sendo ventilados é o do advogado Fabio Wajngarten.

Apesar das negociações andarem bem, Baleia Rossi diz que o MDB e Nunes não querem polarizar o pleito do ano que vem. “Na eleição municipal quem tem o que mostrar de trabalho pela cidade não precisa nacionalizar. A população quer saber das soluções para os problemas da cidade, não briga ideológica”, comentou.

O receio é que, com o quase certo apoio de Bolsonaro a Nunes, e o já declarado acerto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que também será candidato à Prefeitura da capital, a eleição de 2024 se torne uma réplica da de 2022 – o que, segundo aliados, pode ser ruim para Ricardo Nunes. Em 2022, Lula e o então candidato do PT ao governo do Estado, Fernando Haddad, registraram mais votos na capital paulista. Além disso, a visão é de que as recentes investigações envolvendo Bolsonaro e pessoas próximas a ele podem desgastar a imagem do ex-presidente.

REUNIÃO DO MDB

A eleição de 2024 foi tema de um almoço na última segunda-feira, 14, com membros do MDB. Além de Baleia Rossi e Ricardo Nunes, estavam presentes o ex-presidente Michel Temer e cerca de outras 10 autoridades, como o governador do Pará, Helder Barbalho, o ex-senador Romero Jucá, o senador Jader Barbalho, deputados federais e ex-ministros. Segundo Rossi, a eleição para a presidência do Senado Federal em 2025 também foi tema de discussão. “Só foi falado a importância da nossa bancada no Senado. Mas nada de candidatura ainda”, comentou.