Após 8 de Janeiro, Ibaneis tem aprovação de 63,6% no DF, enquanto governo Lula é reprovado por 50,5%

Segundo o instituto Paraná Pesquisas, apoio à gestão do petista vem de mulheres e jovens; levantamento ouviu 1504 eleitores entre os dias 26 e 29 de abril

Renato Alves / GDF Ibaneis tem maior apoio entre eleitores do sexo masculino



Um novo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas mostrou que a gestão do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) é aprovada por 63,3% da população, mesmo após os atos de 8 de Janeiro. Além disso, o estudo mostrou que a maioria dos residentes do DF desaprovam o governo Lula (PT). Segundo a pesquisa, 13,3% classifica o governo de Ibaneis como ótimo, enquanto outros 33,5% consideram a gestão boa. Por outro lado, 32,2% da população disse desaprovar o governo de Ibaneis, com 12% dos entrevistados classificando a gestão como péssima e 11% outros avaliando-a como ruim. Do total de entrevistados, 28,9% considera a atual administração como regular. Os eleitores com idade entre 16 e 34 anos mostram as maiores taxas de apoio ao governador: 64,8%. Já em relação ao gênero dos eleitores, o maior apoio de Ibaneis vem dos homens, com 68,7% de taxa de aprovação.

Já sobre o governo Lula, 50,5% da população disse desaprovar a gestão do petista, enquanto outros 45,7% aprovam. Ao classificar o governo, 28,1% disse considerar a atual administração como péssima, enquanto outros 14,4% a classificaram com ruim. Por outro lado, 9,4% dos entrevistados consideram a gestão ótima, enquanto 22,5% a classificam como boa. Entre as faixas etárias, Lula tem maior apoio entre os eleitores com idade entre 16 e 24 anos (54,6%) e com 60 anos ou mais (51,2%). Além disso, o governo tem mais apoio das mulheres (46,7%) do que dos homens (44,4%).