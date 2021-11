Após anúncio de filiação, Moro surge como maior adversário de Lula e Bolsonaro

Levantamento feito pela Paraná Pesquisas mostra que o ex-presidente seria vencedor em eventuais segundos turnos contra o atual chefe do Executivo e o ex-ministro da Justiça

Dados mostram Moro como principal adversário de Lula e Bolsonaro



Um levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira, 22, mostra o apresentador o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro na terceira colocação da disputa presidencial para 2022, atrás apenas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente Jair Bolsonaro. No início do mês de novembro, o ex-juiz federal se filiou ao Podemos e se apresentou como pré-candidato à Presidência da República. Apesar do crescimento do nome do ex-ministro, os cenários continuam sendo liderados por Lula e Bolsonaro.

Em pesquisa espontânea, em que os nomes dos possíveis candidatos não são apresentados, Lula aparece na frente com 19,7%, seguido pelo atual chefe do Executivo, com 18,4%, e por Moro, com 2,8%. Na sequência, Ciro Gomes obteve 1,3% das citações, o governador de São Paulo, João Doria, 0,4%, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, 0,2%, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 0,2%. Os outros nomes citados somam apenas 0,5% das menções. Dos entrevistados, 45,3% não soube ou não respondeu, enquanto 11% não votaria em ninguém.

Cenário 1 e Cenário 2

No primeiro cenário estimulado, foram apresentados os nomes de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, Ciro Gomes, João Doria, Mandetta, da senadora Simone Tebet (MDB) e dos senadores Alessandro Vieira (Cidadania) e Rodrigo Pacheco (PSD). Nesse caso, 34,9% dos entrevistados votariam no petista. Logo atrás, vem Bolsonaro com 29,2%. Em seguida, Moro aparece com 10,7%; Ciro Gomes, com 6,1%; Doria, com 3,1%; e Mandetta, com 1,2%. Simone Tebet, Alessandro Vieira e Rodrigo Pacheco tem menos de 1% dos votos. Do total, 3,5% não soube/não respondeu e 9,9% votaria em nenhum/nulo/branco. No segundo cenário de primeiro turno, Doria é substituído por Eduardo Leite (PSDB) – os tucanos estão disputando prévias partidárias para escolher o seu candidato à Presidência. Nesse cenário, Lula continua a liderar com 35,1%, seguido de Bolsonaro (29,8%), Sergio Moro (11,0%), Ciro Gomes (6,1%), Eduardo Leite (1,6%), Mandetta (1,4%), Simone Tebet (0,5%), Alessandro Vieira (0,4%) e Rodrigo Pacheco (0,3%). Brancos e nulos somam 10,2% e 3,4% não sabe/não respondeu.

Cenário 3 e Cenário 4

Em terceiro cenário, o ex-presidente continua na liderança com 35,5%, contra 29,6% de Bolsonaro. Moro fica com a terceira colocação e tem 11,2% das intenções de voto. Ciro Gomes obtém 6,6% e Doria, 3,4%. O último cenário apresentado troca o nome de Doria pelo de Leite. Ainda assim, Lula fica na frente com 35,8%, seguido de seu maior adversário, Jair Bolsonaro (30,1%). Sergio Moro contabiliza 11,7%, Ciro Gomes, 6,6%, e Leite, 1,7%.

Segundo Turno

Nas simulações para o segundo turno, o ex-presidente Lula venceria tanto Bolsonaro quanto Moro. Em uma disputa contra o atual presidente, o petista fica com 42,5% frente aos 35,6% de Bolsonaro. Nulos/brancos somam 18,1%. Em um eventual segundo turno entre Lula e Moro, o ex-presidente tem 40,7% enquanto o ex-ministro aparece com 29,8%. Nesse caso, a taxa de votos nulos e brancos sobe para 26,1%. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.020 pessoas entre os dias 16 e 19 de novembro de 2021 nos 26 Estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2% para os resultados gerais.