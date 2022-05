Após cirurgia de sucesso, Alcolumbre se recupera em hospital em São Paulo

Senador foi internado na última sexta-feira com fortes dores abdominais; diagnóstico médico identificou um abscesso intestinal no parlamentar

Jefferson Rudy/Agência Senado Davi Alcolumbre está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo



O senador Davi Alcolumbre (União-AP) passa bem e se recupera da cirurgia realizada na última sexta-feira, 6. Segundo a assessoria do parlamentar, o político “já se recupera bem” e encontra-se “conversando com familiares e equipe médica, bem humorado e profundamente agradecido pelas manifestações de carinho”. O parlamentar de 44 anos, ex-presidente do Senado Federal e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, foi diagnosticado com um abscesso intestinal e internou-se no Hospital Vila Nova Star, localizado na Zona Sul da capital paulista.