Após críticas de Janja, Capelli afirma que Praça dos Três Poderes será reformada

Primeira-dama reclamou que o local está abandonado. GDF atendeu ao pedido de manutenção

Foto/Republicação: Agência Força Aérea/Sgt Johnson GDF afirma que Praça dos Três Poderes será restaurada



O ministro em exercício da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, informou neste domingo, 6, que está em contato com a governadora do em exercício do Distrito Federal, Celina Leão e disse que a Praça dos Três Poderes será restaurada. “Recebi a ligação da governadora em exercício, Celina Leão, que atendeu prontamente o pedido do primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, sobre a necessidade de reparos na Praça dos Três Poderes e disse que já está em contato com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para fazer uma reforma no local. Obrigado”, afirmou Capelli em publicação no X, (antigo Twitter).

A movimentação surgiu logo após a visita da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, nesta sexta-feira, 5, ao local. Abordada por jornalistas, Janja reivindicou o cuidado com a praça, que segundo ela, está “abandonada”. “Não é possível o principal ponto turístico de Brasília, que é a Praça dos Três Poderes, agora em janeiro e final de ano todo mundo vem conhecer, está abandonada. Conversei com a administração e eles começaram a limpeza da praça, que já está com a grama com quase meio metro de altura.” iniciou a primeira-dama. “Um ano desde que aconteceu o 8 de janeiro, a tentativa de golpe e parece que foi um abandono providencial”, finalizou. A manutenção é responsabilidade do Governo do Distrito Federal, que deve respeitar as orientações e diretrizes estabelecidas pelo Iphan.