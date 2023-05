Após deixar banco dos Brics, Marcos Troyjo será acadêmico na Universidade de Oxford

Brasileiro é reconhecido como liderança transformadora pela tradicional universidade britânica;

Após deixar a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o economista Marcos Troyjo, ex-secretário de Comércio Exterior e Assunto Internacionais do Ministério da Economia do governo de Jair Bolsonaro, foi nomeado acadêmico visitante pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, no programa de Liderança Transformacional da Blavatnik School of Government. Voltada aos estudos de políticas públicas, a premiação é concedida a personalidades representativas dos setores públicos, privado ou do terceiro setor. Troyjo saiu da presidência do NDB em março deste ano, onde estava desde julho de 2020, indicado pelo então ministro da Economia Paulo Guedes, com mandato previsto de cinco anos. Dias depois, o Palácio do Planalto indicou a ex-presidente Dilma Rousseff para a vaga, o que foi aprovado pela Assembleia de Governadores do banco. Por nota, a NDB afirmou, na ocasião, que a saída de Troyjo fazia parte de um “processo de transição de liderança, que ocorre de forma mutuamente acordada e de acordo com a governança e os procedimentos do Banco”.

A posse de Dilma Rousseff aconteceu no dia 13 de abril, na cidade de Xangai, na China, com a presença do presidente Luís Inácio Lula da Silva. O Novo Banco de Desenvolvimento é conhecido também como o Banco dos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, responsável pelos recursos aos programas direcionados aos países membros do bloco. Na Universidade de Oxford, Troyjo terá como tema principal da atividade acadêmica “o próximo capítulo da globalização”, e terá como uma de suas atribuições, o compartilhamento de conhecimentos com os demais estudiosos.