Após deixar o PL, Marcelo Ramos confirma filiação ao PSD

Vice-presidente da Câmara dos Deputados anunciou saída do PL após a chegada de Jair Bolsonaro

Najara Araujo/Câmara dos Deputados Marcelo Ramos vai se filiar ao PSD de Gilberto Kassab



O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, confirmou nesta quinta-feira, 3, sua filiação ao PSD. O parlamentar deixou o PL após a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao partido. Nas redes sociais, o deputado informou que se reuniu com o presidente da sigla, Gilberto Kassab, e deve formalizar a filiação na semana que vem. “Em conversa ontem com o presidente Gilberto Kassab e o líder da legenda, deputado Antônio Brito, decidi pela minha filiação ao PSD, que será efetivada na semana que vem. Agradeço a confiança de todos do partido, em especial, do senador Omar Aziz e do deputado Sidney Leite”, escreveu. Ramos também falou sobre o assunto durante sessão deliberativa na Câmara. “Quero agradecer a vários partidos com quem dialoguei. Meu estado é diferenciado, tem um quociente eleitoral de 230 mil votos para 9 candidatos, então não é nada fácil. Qualquer decisão tem a ver com projeto político, mas tem a ver também com a possibilidade eleitoral”, declarou.