Após derrota nas urnas, Alexandre Frota anuncia filiação ao Pros

Deputado federal tentou se conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas não obteve êxito; mudança partidária ocorre após saída do PSDB

Reprodução/Twitter/Alexandre Frota Deputado federal, Alexandre Frota anunciou nas redes sua ida ao Pros após saída do PSDB



O deputado federal Alexandre Frota utilizou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 19, para anunciar sua nova filiação ao novo partido. Trata-se do Partido Republicano da Ordem Social (Pros). Em uma série de mensagens, o congressista ressaltou que sua nova legenda está alinhada à esquerda e em apoio às candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Fernando Haddad (PT) à Presidência e ao governo do Estado de São Paulo. “Partido que está recomeçando sua trajetória, mas independente, que tem um trabalho social grande, que tem no combate à fome e a desigualdade social [suas] prioridades”, disse. No dia 2 de outubro, Frota tentou conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), mas não obteve êxito após conquistar menos de 25 mil votos. Eleito em 2018 para a Câmara dos Deputados com mais de 155 mil votos, a mudança agora ocorre dias após o parlamentar divulgar um comunicado em que comunica ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) sua saída da sigla. “Entendo que a liberdade de ação as pautas progressistas devem deter o avanço da extrema direita, o campo progressista deve apresentar às pessoas um horizonte com perspectivas melhores e que supere a precarização do radicalismo. Seguirei minha jornada com tranquilidade”, finalizou. O Pros atualmente integra a coligação do Partido dos Trabalhadores, porém, não obteve o número de votos necessários para superar a cláusula de barreira nas eleições à Câmara neste ano e permanecerá impedida de ter acesso a verbas públicas, propaganda de rádio e televisão e estrutura legislativa.