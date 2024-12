Após exames, Lula é liberado para voltar a Brasília

Equipe médica afirma que presidente está com a cognição perfeita e apto a trabalhar; nas próximas semanas ele deverá fazer novos exames de controle

Na manhã de quinta-feira (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta médica e está a caminho de Brasília após passar por novos exames no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Durante a internação, foi realizada uma tomografia que confirmou a completa drenagem do hematoma resultante das cirurgias na cabeça realizadas na semana anterior. Para garantir uma recuperação adequada, Lula deverá evitar atividades físicas nos próximos dias e fará novos exames em dez dias.

Assim que deixar o hospital, Lula seguirá diretamente para o Aeroporto de Congonhas, onde planeja conduzir a última reunião do ano com seus ministros na próxima sexta-feira (19). O presidente está avaliando a possibilidade de uma reforma ministerial e revisões na estratégia de comunicação do governo, buscando aprimorar a gestão.

Embora tenha permanecido em casa nos últimos dias, Lula não deixou de se reunir com membros de sua equipe para discutir questões administrativas. Entre os ministros que o visitaram estão Fernando Haddad, Rui Costa, Alexandre Padilha e José Múcio. Além disso, o presidente recebeu a visita de amigos, como o cantor Chico Buarque e o humorista Paulo Vieira. Por conta de orientações médicas, Lula decidiu cancelar sua presença no tradicional Natal dos Catadores, evento que participa desde 2003. A decisão reflete a necessidade de priorizar sua saúde e recuperação neste momento delicado.

