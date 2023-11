Após faltar em três convocações, Dino acerta com Lira ida à Câmara dos Deputados

Ministro é alvo de parlamentares e terá que responder sobre diversos temas, como os atos do 8 de Janeiro e a regulamentação de armas

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Justiça, Flávio Dino comparecerá à Câmara dos Deputados em 12 de dezembro



Depois de não comparecer pela terceira vez a uma convocação da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, o ministro Flávio Dino acertou com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), uma data para comparecer ao plenário. Ao site da Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Lira informou que o chefe da pasta da Justiça e Segurança Pública será ouvido em comissão-geral no dia 12 de dezembro. Dino é alvo de uma série de parlamentares e terá que responder sobre diversos temas, como os atos do 8 de janeiro, regulamentação de armas, entre outros (veja todos abaixo). O ministro, entretanto, alegou falta de segurança para comparecer o local. Mais cedo, o ministro de Lula encaminhou um ofício à Lira, no qual afirma que o ambiente do colegiado ameaçava a sua integridade física e moral.

O que os deputados quem saber: