Após impasse, Kalil sela aliança com Lula em Minas Gerais

Disputa pelo Senado atrasava o acordo entre PSD e PT; com a decisão, petista terá palanque garantido no segundo maior colégio eleitoral do país

Ramon Bitencourt/Estadão Conteúdo Alexandre Kalil apoiará Lula em Minas



Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas Gerais, anunciou nesta quinta-feira, 19, a aliança com Lula (PT) no Estado. O apoio ainda não havia sido selado devido à impasses envolvendo a disputa pelo Senado. Alexandre Silveira é candidato à reeleição pelo PSD. Já o PT planejava lançar o deputado Reginaldo Lopes para a corrida. Com a decisão, Lula tem palanque garantido em Minas, segundo maior colégio eleitoral do país.

Após a oficialização da aliança, Kalil publicou um vídeo com o jingle da campanha. “A esperança que surgiu, Lula e Kalil. Minas Gerais já aplaudiu”, diz um trecho. Lopes, que também é coordenador da campanha do petista no Estado, fez uma publicação nas redes sociais. “Tudo certo! Lula e Kalil juntos em Minas Gerais”, escreveu. Os partidos ainda não informaram qual foi o acordo realizado. Como a Jovem Pan mostrou, o partido de Gilberto Kassab deve ceder o posto de vice-governador na chapa de Kalil a um petista para garantir o apoio de Lula. Lopes e o deputado estadual André Quintão eram os nomes cotados.