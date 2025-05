Crítico do atual governo, o deputado federal disse nesta segunda-feira que vai apresentar um requerimento de informações para entender a alta no preço do botijão e se essa proposta do governo é viável

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados 'Nós iremos elaborar um requerimento de informação com alguns quesitos que precisam ser respondidos', disse Assis



Após Lula prometer gás de graça, Coronel Assis diz que presidente é animador de plateia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a garantir que a medida provisória “Gás para Todos”, que vem sendo elaborada pelo governo federal, vai isentar os beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico) de pagar gás de cozinha. Em evento em Campo Verde (MT), o chefe do Executivo afirmou que a proposta vai alcançar 22 milhões de pessoas. “Vamos fazer com que o gás chegue barato. As pessoas que estão no CadÚnico não vão precisar nem pagar. Vão ser aproximadamente 22 milhões de famílias beneficiadas e tudo isso vai ser anunciado neste mês”, disse Lula.

A fonte dos recursos do novo programa é incerta. O Ministério de Minas e Energia defende que “Gás para Todos” seja financiado pelo Fundo Social do pré-sal. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que a iniciativa deve ser custeada pelo Orçamento. Crítico do atual governo, o deputado federal Coronel Assis (UBMT) disse nesta segunda-feira que vai apresentar um requerimento de informações para entender a alta no preço do botijão e se essa proposta do governo é viável.

“Nós iremos elaborar um requerimento de informação com alguns quesitos que precisam ser respondidos. Afinal, quem toca a política econômica em nosso país hoje é o governo federal, através do Ministério da Fazenda. Quem dita a política tributária do governo federal em relação aos estados e municípios também é o governo federal. Então, como é que um presidente da República vem me questionar o preço do gás de cozinha dentro do estado A, estado B, ou estado C? Infelizmente, o presidente Lula acaba se comportando como um animador de plateia, jogando para a galera uma questão que é tão proeminente e que o brasileiro necessita tanto”, disse Assis.

Apoiador da CPI do INSS, Coronel Assis lembrou ainda do recente escândalo revelado no governo do PT e cobrou as promessas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda na campanha eleitoral. “Afinal, já roubaram o aposentado no INSS, levando o seu dinheiro, e com certeza isso faz falta para a compra do gás de cozinha. Prometeram tudo, né, Bruno? Prometeram picanha, cervejinha, prometeram voo a Brasília, infelizmente nada foi entregue. E a ideia justamente é essa: falas populistas, jogar para a galera e se comportar como um animador de plateia”, concluiu Assis.

