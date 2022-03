Após PL mudar evento, Bolsonaro confirma lançamento de pré-candidatura neste domingo

Partido mudou formato e anunciou que o evento seria apenas para incentivar novas filiações; presidente disse que lançamento está mantido

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/10/2021 Presidente deve lançar pré-candidatura durante evento no domingo



O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta sexta-feira, 25, que vai lançar sua pré-candidatura à reeleição no domingo, 27. “Não vou fazer propaganda política aqui, mas tá sendo divulgado na internet como eu tivesse cancelado nosso evento de domingo agora, que é o pré-lançamento da minha candidatura. Está mantido o evento aqui em Brasília, 10 da manhã, domingo. Vamos fazer a nossa parte, e o povo que decida”, declarou durante a cerimônia de lançamento de entregas do Programa Renda e Oportunidade. “Mas eu complemento, o voto tem que ser contado. Não podemos disputar uma eleição com a mínima suspeição de que algo esteja errado. E pode ter certeza, eu acredito que as eleições sejam limpas e confiáveis no corrente ano, e só podemos disputar as eleições dessa maneira. Muitos me acusavam de ser ditador, querer dar golpe. A gente tá fazendo exatamente o contrário do que nos acusavam”, continuou Bolsonaro.

“Queremos eleições limpas, e tenho certeza que temos como colaborar com nosso prezado TSE, com nosso querido Alexandre de Moraes, nosso querido Barroso e Fachin para que isso aconteça. Eu tenho certeza que no fundo do coração deles, eles querem isso. E isso quer, no meu entender, grande parte da população brasileira. Vamos perder ou ganhar dentro das quatro linhas”, concluiu. Nos últimos dias, o PL e aliados de Bolsonaro divulgaram o evento, que acontecerá no Centro Internacional de Convenções do Brasil e será aberto ao público. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, publicou o convite nas redes sociais. “Você está convidado para a grande festa de lançamento da pré-candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República”, escreveu. O partido, no entanto, anunciou uma mudança no formato do evento na última quarta-feira e disse que a cerimônia seria agora um encontro da sigla para incentivar novas filiações. A decisão ocorreu para evitar problemas com a Justiça, já que a legislação só permite propaganda eleitoral a partir de 16 de agosto.