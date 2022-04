Após reunião com Fachin, Pacheco diz que Senado e TSE estão ‘alinhados’ para garantir transparência nas eleições

Presidente do Senado defendeu que o pleito ocorra dentro da normalidade e reconheceu o trabalho da Corte

Pedro Gontijo/Senado Federal Pacheco e Fachin se reuniram nesta segunda-feira



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta segunda-feira, 18, que a Casa está alinhada com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para garantir transparência nas eleições deste ano. O senador deu a declaração após se reunir com o ministro Edson Fachin, presidente da Corte. “Há o objetivo comum de dar toda a transparência, lisura e clareza no processo eleitoral deste ano. As eleições são, de fato, um dos temas mais importantes da vida nacional. É importante que elas aconteçam dentro da normalidade, que a expressão mais pura da vontade popular seja através do voto, e o Brasil tem instrumentos para poder garantir que esse voto seja livre, que possam transcorrer as eleições dentro dessa normalidade”, declarou.

“Há um alinhamento importante do Senado e da Justiça Eleitoral. Quero reconhecer bom trabalho feito pelo TSE. Há o compromisso nosso, do Senado Federal, de dar também todos os instrumentos legislativos para que isso aconteça”, acrescentou. Pacheco e Fachin também discutiram o trabalho da comissão mista que atua na modernização do Código Eleitoral. O texto já foi aprovado pela Câmara e está agora na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.