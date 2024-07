Após seguidas críticas ao BC, Lula reforça compromisso com responsabilidade fiscal

Durante o lançamento do Plano Safra, no Palácio do Planalto, presidente disse que governo ‘não joga dinheiro fora’ a fim de contornar crise cambial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal em pronunciamento nesta quarta-feira (3) em Brasília. Após alertas de economistas sobre o impacto de suas declarações no dólar e na inflação, Lula terá uma nova reunião com a equipe econômica para discutir o assunto. “Aqui a gente aplica dinheiro necessário, gasta com educação e saúde quando é necessário, mas não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é palavra, é compromisso desse governo desde 2003. E a gente o manterá à risca”, disse ele. Durante o lançamento do Plano Safra familiar, no Palácio do Planalto, o petista destacou a importância da política econômica para o crescimento do país e reiterou o compromisso com a responsabilidade fiscal desde 2003. O presidente enfatizou que o governo não desperdiça recursos, investindo em áreas como educação e saúde de forma responsável. Após o dólar atingir R$ 5,70 na terça-feira (2), o mercado financeiro demonstrou preocupação com os gastos do governo. No entanto, após declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad e do presidente, a moeda americana registrou queda. Lula ressaltou a importância de garantir que os produtores de alimentos não tenham prejuízos, visando uma política econômica estável. Durante o evento, o presidente incentivou a produção de alimentos no país, destacando a necessidade de mudança de comportamento para evitar inflação. Lula enfatizou a importância de garantir o pagamento correto aos produtores para manter a oferta de alimentos no mercado e evitar escassez. Ao final de seu discurso, o mandatário reforçou a importância de uma política econômica que promova o crescimento do país sem causar instabilidade. O presidente destacou a necessidade de continuar com a responsabilidade fiscal e incentivar a produção para garantir o abastecimento e o crescimento econômico.

