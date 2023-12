Após ter perfil hackeado, Janja cobra punição de responsáveis

Planalto repudia invasão e Polícia Federal investiga o caso

Foto/reprodução: Cláudio Kbene A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja teve o perfil da plataforma X hackeado na noite desta segunda-feira, 11



A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, exigiu nesta terça-feira, 12, a responsabilização ao invasor da sua conta no X, antigo do Twitter. O perfil foi hackeado na noite de segunda-feira, 11, e recebeu diversos posts com conteúdos ofensivos à própria Janja; ao presidente, Luiz Inácio Lula da Silva; ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes; menções ao escândalo do mensalão e mensagens de apoio ao ex-presidente, Jair Bolsonaro. “Na noite de ontem, os ataques de ódio e o desrespeito que eu sofro diariamente chegaram a outro patamar. Minha conta do X foi hackeada e, por minutos intermináveis, foram publicadas mensagens misóginas e violentas contra mim. Posts machistas e criminosos, típicos de quem despreza as mulheres, a convivência em sociedade, a democracia e a lei” iniciou a primeira-dama em comunicado. “O ódio, a intolerância e a misoginia precisam ser combatidos e, os responsáveis, punidos”, acrescentou Janja.

Por volta das 22h30 da noite anterior, o Palácio do Planalto emitiu uma nota de repúdio ao acontecimento e informou que a plataforma e a Polícia Federal foram acionadas.“A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República repudia veementemente o ataque hacker à conta da senhora Janja Lula da Silva, e informa que a Polícia Federal e a plataforma X (antigo Twitter) foram acionadas. Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Não serão tolerados crimes, discursos misóginos, o ódio e a intolerância nas redes sociais”, afirmou a secom.

A Polícia Federal afirmou que a conta, que possui mais de 1,2 milhões de seguidores, foi desativada para publicações e que haverá a instauração de um inquérito policial, juntamente à Diretoria de Crimes Cibernéticos.“A conta foi bloqueada para novas publicações, a pedido da Polícia Federal, após postagens ofensivas contra a senhora Janja e o Presidente da República. A Diretoria de Crimes Cibernéticos irá instaurar inquérito policial nesta terça-feira (12/12) para aprofundar as investigações”, disse a nota da PF. O Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que além dos responsáveis pelo crime, as pessoas que comentaram os posts com discursos de ódio também serão identificadas. “Canalhas criminosos hackearam o perfil da Janja. Serão identificados e responderão por mais esse crime. Os covardes que compartilham e comentam destilando seu ódio, preconceito e violência também serão identificados”, informou o ministro.