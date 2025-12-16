Flávio critica Moraes por pedir nova perícia a Bolsonaro e diz esperar votação da dosimetria ainda em 2025

Senador disse que o pai deu aval à proposta que pode ser votada no Senado amanhã

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro reafirmou que pretende disputar as eleições de 2026



Após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na carceragem da Polícia Federal, em Brasília, nesta terça-feira (16), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou o pedido de perícia determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para avaliar a necessidade de uma cirurgia de retirada de hérnias no ex-chefe do Executivo.

Segundo Flávio, apesar da situação, Bolsonaro apresenta bom estado de saúde e ânimo. O senador afirmou que o pai está bem-humorado, sem soluços e demonstrando mais disposição do que nos últimos dias.

Durante a visita, Flávio também comentou o Projeto de Lei que trata da dosimetria das penas dos condenados por tentativa de golpe, que pode ser votado nesta quarta-feira (17) no Senado e beneficiária o ex-presidente. Segundo o parlamentar, Bolsonaro deu aval à proposta e espera que a matéria seja apreciada ainda neste ano. O senador, no entanto, defendeu ajustes no texto para impedir que o benefício se estenda a condenados que não participaram dos atos de 8 de janeiro.

Flávio afirmou que o pai “aguenta o tranco” de permanecer preso por mais algum tempo e disse acreditar que a situação será revertida com o restabelecimento da Justiça no país. Ele também mencionou casos de condenados pelos atos de 8 de janeiro, como o de Débora Rodrigues, conhecida por pichar a estátua da Justiça, defendendo medidas alternativas à prisão, como a semiliberdade.

“Ele [Bolsonaro] aguenta o tranco de mais um tempo aqui, até que essa situação toda se reverta e a Justiça seja restabelecida em nosso país”, disse.

Ao criticar a tramitação do projeto, o senador disse que o texto foi divulgado aos parlamentares em cima da hora, o que teria impedido a apresentação de emendas e prejudicado o debate no Congresso. Segundo ele, há articulações para modificar a proposta e evitar que criminosos considerados perigosos sejam beneficiados “na carona” da votação. Flávio afirmou que pretende tratar do tema com o líder do PL no Senado, Rogério Marinho, que participou das negociações com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro reafirmou que pretende disputar as eleições de 2026, mesmo sem o apoio dos partidos do chamado centrão.

A reportagem da Jovem Pan apurou que noite de segunda-feira (15), presidentes de siglas como PP, União Brasil, Republicanos e PSD se reuniram para discutir o cenário político e, segundo interlocutores, ainda há forte resistência ao nome de Flávio, com preferência pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas ou ao de Ratinho Júnior. A definição, no entanto, deve ficar para o fim de janeiro.

Jair Bolsonaro está preso na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília desde 22 de novembro, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.