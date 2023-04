Aprovação do governo Lula cai de 40% para 36%, mostra pesquisa

Levantamento feito pelo Instituto Quaest também mostra que índice de desaprovação da gestão do petista saltou para 29%

Arte/Jovem Pan Avaliação positiva do governo Lula registrou queda em relação ao levantamento feito em fevereiro



A aprovação do governo Lula registrou uma queda de 4%, indo de 40% para 36%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 19, e foram coletados em pesquisa feita pelo Instituto Quaest e contratada pela Genial Invest. De acordo com o levantamento, o percentual que considera o governo do petista regular cresceu de 24% para 29%. Outra marca que cresceu foi a avaliação negativa, que saltou de 20% para 29%. Aqueles que não souberam ou não responderam somam 6%. Entre as regiões, Lula encontra maior aprovação no Nordeste: 53%. Entretanto, também foi registrada queda de 9% em relação ao levantamento de fevereiro. O pior índice do petista está no Sul, onde atinge 27%. Ainda segundo a pesquisa, 53% da população aprova a forma como Lula se comporta como presidente, enquanto 40% desaprovam. O índice de aprovação caiu 12%, enquanto o de desaprovação cresceu 11%. A pesquisa também questionou os entrevistados se eles acreditam que Lula conseguiu fazer o que prometue na campanha, com 35% dizendo que sim e outros 55% dizendo que não.

De acordo com a pesquisa, 44% das pessoas já ouviram notícias negativas sobre o governo Lula, enquanto outras 34% dizem não ter ouvido. Dentre as notícias mais citadas, estão a taxação da Shein e da Shopee (16%), acusações de corrupção e não fazer o que promete (7%), fim do bolsa família (4%) dentre outras, como legalização do aborto, declarações de Sergio Moro e sobre sua postura negativa. Dentre as realizações, 82% dos entrevistados disse saber do relançamento do Bolsa Família de R$ 600, com uma aprovação de 77%. A volta do imposto dos combustíveis era conhecida de 60% dos entrevistados, mas apenas 20% aprovavam. Ao falarem sobre a situação do país, 31% disse considerar a economia como principal problema do Brasil, com 22% dizendo que as questões sociais ocupam o posto. Violência, Saúde e Corrupção estão empatadas com 12% cada, enquanto Educação registrou 5% das respostas.