Aras afirma que PGR já tem mais de 40 denúncias contra vândalos do DF

Procurador-Geral da República recebeu o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que lhe entregou uma notícia-crime contra os invasores e depredadores da sede dos Três Poderes

Rosinei Coutinho/STF Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na sessão de encerramento do semestre judiciário



O procurador-geral da República, Augusto Aras, recebeu o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), nesta segunda-feira, 16, e afirmou ao político que o Ministério Público Federal (MPF) já tem mais de 40 denúncias prontas contra pessoas que são acusadas de invadir e depredar a sede dos Três Poderes durante as manifestações de 8 de janeiro em Brasília, no Distrito Federal. O deputado alagoano visitou o PGR para lhe entregar uma notícia-crime contra suspeitos de vandalizar o Legislativo. “Hoje, temos 40 denúncias prontas e associaremos [a elas], até sexta-feira, as novas denúncias, que poderão ser acompanhadas de medidas cautelares, para essas pessoas que foram presas depredando e invadindo a Câmara Federal”, afirmou Aras. Junto do procurador-geral e do presidente da Câmara, estavam o subprocurador-geral Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico e que tem como responsabilidade apurar as atuações dos vândalos. Augusto ainda ressaltou que, se não houver elementos para a apresentação das denúncias, haverá a possibilidade da abertura de inquéritos policiais. Segundo Aras, a Procuradoria-Geral da República “tomará todas as medidas cabíveis junto às autoridades judiciais para apurar e punir os responsáveis pelos atos e sobretudo para impedir que fatos como os registrados no dia 8 de janeiro jamais voltem a ocorrer no país”.