Aras indica para CPMI procurador que atuou em inquérito dos atos antidemocráticos e CPI do Mensalão

Aldo de Campos Rocha irá auxiliar os trabalhos técnicos da presidência da comissão que investiga os atos de 8 de Janeiro

Rosinei Coutinho/STF O procurador - geral da República, Augusto Aras, indicou procurador a pedido da CPMI



O procurador-geral da República, Augusto Aras, indicou o procurador Aldo de Campos Rocha para auxiliar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos de 8 de Janeiro. Rocha é conhecido por já ter dado apoio, como representante da Procuradoria Geral da República (PGR), no inquérito dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal (STF). A presença do procurador na CPMI foi um pedido da própria mesa de trabalho da comissão. “Indico a Vossa Excelência o Procurador da República Aldo de Campos Rocha para acompanhar e auxiliar os trabalhos técnicos e investigativos junto à Presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro de 2023″, escreve Aras em ofício enviado ao colegiado. Além de já ter atuado na investigação dos atos antidemocráticos, Aldo de Campos Rocha tem vasta experiência em CPIs. Ele advogou nas CPIs do Mensalão, dos Sanguessugas, das ONGs e dos Correios, por exemplo.