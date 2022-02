Aras pede que STF retire sigilo de desdobramentos da CPI da Covid-19

PGR argumentou que segredo de Justiça prejudica o acesso da sociedade, dos investigados e da imprensa às providências investigativas adotadas após o relatório da Comissão

ESTADÃO CONTEÚDO Procurador-geral da República, Augusto Aras



O procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 21, que retire o sigilo das investigações preliminares geradas após o relatório final da CPI da Covid-19 no Senado. A PGR enviou dez apurações ao Supremo em 25 de novembro. Dessas, nove estão sob segredo de Justiça. Aras argumentou que o sigilo prejudica o acesso da sociedade, dos investigados e da imprensa às providências investigativas já adotadas, “dificultando o acompanhamento de diligências, perícias, informações, documentos, dados e análises que constam da apuração.” O procurador-geral vem sendo cobrado pelos senadores da Comissão por providências em relação aos pedidos de indiciamento do relatório final. No pedido enviado ao STF, Aras defendeu que o sigilo fique restrito aos “elementos de prova, porventura existentes, que tenham sido obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito sob reserva de jurisdição”.