Arthur Lira defende criar lei para ‘cuidar melhor’ dos ex-presidentes

Presidente da Câmara alegou que a legislação não deve proteger ‘nada de errado’, mas dar ‘qualidade de vida’ para os políticos

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), defendeu a necessidade do Brasil criar uma lei para “cuidar melhor” dos ex-presidentes. A declaração foi feita após as recentes acusações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o caso das joias. “A gente tem de ter uma legislação que não proteja nada de errado, mas que dê uma certa qualidade de vida para qualquer ex-presidente quando deixe a Presidência da República. É assim nos Estados Unidos e nos países mais civilizados”, disse o político alagoano na quinta-feira, 17, a jornalistas durante evento do PP (Progressistas) em São Paulo. Citando como exemplo “problemas” com Michel Temer (MDB), Dilma Rousseff (PT) e com o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Lira disse considerar que o tratamento dado a Bolsonaro “não é o tratamento que seja dado à instituição presidente da República”. “Brasil precisa cuidar melhor de seus ex-presidentes. A instituição presidente da República, não falo da vida pessoal, falo da instituição Presidência da República. Temos mais de 200 milhões de habitantes, só um é presidente da República. É uma instituição que representou o país em determinado momento”, argumentou.