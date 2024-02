Arthur Lira desfila à frente da Beija-Flor no Carnaval do Rio de Janeiro: ‘Histórico’

Presidente da Câmara dos Deputados participou da homenagem à capital de Alagoas, com o samba-enredo ‘Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila’

Reprodução / Instagram @arthurlira Neste ano, a Beija-Flor trouxe como tema uma homenagem a Maceió e a Rás Gonguila



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), marcou presença no Carnaval do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí pela primeira vez neste domingo, 11, e desfilou na escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Vestindo uma camiseta da presidência, Lira caminhou pela Avenida ao lado da diretoria da escola, acompanhado de perto por Anísio Abraão David, patrono da agremiação e disse torcer pela escola. “Sinto imenso orgulho de prestigiar Maceió brilhando na Sapucaí com o enredo da Beija-flor. Este momento histórico não só fortalece o incentivo ao turismo e gera renda para os alagoanos, mas também nos permite exibir com orgulho nossas raízes ao mundo. Viva o Carnaval e celebremos juntos a rica história e cultura de Maceió”, afirmou o deputado federal, eleito pela capital Alagoana.

Durante o desfile, Lira também esteve ao lado do vice-governador do Rio, Thiago Pampolha (MDB), e do líder do PP na Câmara, Doutor Luizinho. Neste ano, a Beija-Flor trouxe como tema uma homenagem a Maceió e a Rás Gonguila, com o samba-enredo “Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila”. “Um encontro mágico de personagens reais, mas que nunca se viram, guiados pela luz dos encantados e da ancestralidade, com as cores, os ritmos e os pisados dos folguedos das Alagoas”, diz trecho de apresentação do enredo.