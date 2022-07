Artistas do Distrito Federal são barrados em encontro com Lula e Alckmin

Agenda cultural é a última do ex-presidente em Brasília; mais cedo, petista se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

Reprodução/Marilia Sena/Jovem Pan Artistas são barrados em encontro com Lula e Alckmin, em Brasília



Cerca de 25 artistas do Distrito Federal que foram convidados para o encontro cultural com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília, na tarde desta quarta-feira (13), foram impedidos de participar do evento. Os apoiadores de Lula escutaram que o local preparado para recebê-los já tinha ultrapassado o limite de convidados. Os militantes presentes informaram que foram convidados de forma individual pelo próprio petista. A situação causou tumulto no local (veja o vídeo abaixo).

O evento começou sem a situação dos convidados barrados ser resolvida. Uma das convidadas de Lula, a artista Lia Maria da Diáspora 009, que chegou com duas horas de antecedência, desistiu de participar do evento e foi embora. Com a saída de artistas locais, outros foram entrando aos poucos, mas a entrada desses só foi liberada depois de cerca de 50 minutos que o evento já tinha começado. Alguns artistas saíram de cidades satélites de Brasília a cerca de 20 quilômetros do centro da Capital e não conseguiram entrar.

A agenda com os artistas locais é a última do ex-presidente Lula em Brasília. Acompanhado do seu pré-candidato a vice-presidência, Geraldo Alckmin (PSB), Lula participou do ato “Vamos Juntos pelo DF e pelo Brasil” nessa terça-feira, recebeu parlamentares na manhã desta quarta-feira e almoçou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e outros senadores do PT.