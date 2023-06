Autonomia dos Poderes, aborto, drogas, Lula e mais: veja o que os internautas querem saber de Zanin

Advogado será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta quarta-feira, 21; senadores devem perguntas sobre Lava Jato e processos contra PT

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Cristiano Zanin durante conversa com Senadores, em 13 de junho de 2023



A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal realiza nesta quarta-feira, 21, a sabatina do advogado Cristiano Zanin Martins, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF). Como o site da Jovem Pan antecipou, a sessão deve ser marcada por questionamentos sobre temas interesse público, como seu posicionamento nos processos que envolvem a Lava Jato, além de ações que envolvem o Partido dos Trabalhadores. Temas sensíveis da chamada “pauta de costumes”, como o aborto e descriminalização das drogas, também deverão ser abordados. O presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), também pode ler questionamentos feitos por internautas na página interativa da sabatina, disponível no site do Senado.

No total, o evento interativo soma 178 perguntas ou comentários para Cristiano Zanin, até o momento. O número é bem menor ao registrado, por exemplo, em 2017, para a sabatina do atual ministro Alexandre de Moraes, que somou cerca de 800 questionamentos. Entre os temas citados internautas para Zanin estão: autonomia e harmonia entre os Poderes; imparcialidade, uma vez que foi advogado do presidente Lula; descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal; polarização na última eleição; qual a função do STF; e “o que esperar da atuação da sua atuação” na Corte. Para assumir a vaga deixada em abril por Ricardo Lewandowski, Zanin terá que ser aprovado pelo colegiado da CCJ – composto por 26 senadores – e, posteriormente, ter seu nome também aprovado em plenário, com mínimo de 41 votos.

Veja abaixo algumas perguntas feitas por internautas a Zanin: