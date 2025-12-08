Bacellar nega à PF amizade com TH Joias, mas admite diálogo na véspera da prisão

Presidente da Alerj afirma que o convívio se limitava ao trabalho e declara não ter o dever de entregar colegas às autoridades

Rafael Campos / Governo do Estado do Rio de Janeiro e Divulgação/Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Em depoimento à PF, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, nega ser amigo do ex-deputado estadual TH Joias, preso em setembro por tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e envolvimento com o CV



Em depoimento à Polícia Federal (PF), o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, negou ser amigo do ex-deputado estadual TH Joias, preso em setembro por tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e envolvimento com o Comando Vermelho. Bacellar foi detido na última quarta-feira (3), suspeito de avisar o então parlamentar sobre a operação para prendê-lo.

“Nunca tinha visto [TH Joias] na vida [antes de ele entrar na Alerj]. Construí uma relação natural, sou presidente do Parlamento, tenho que atender todos indistintamente. [Mas a relação era] só profissional e só naquele âmbito da Assembleia”, disse Bacellar em depoimento à PF, revelado pelo “Fantástico”, da TV Globo, neste domingo (7).

Bacellar admitiu ter falado com TH Joias na véspera da operação para prender o então deputado. “[Ele] pede para falar comigo sozinho, no canto: ‘Tá sabendo de alguma operação amanhã para mim?’. Eu disse: ‘Não estou sabendo nada. Está uma fofocaiada na Casa já faz três dias de que vai ter algum problema nessa semana para deputado, onde a fumaça for’. Aí, ele fala: ‘Não, beleza, eu não sei o que eu faço, se vou embora’. ‘Aí é com você. Eu, se estivesse no seu lugar, só me preocuparia com a tua filha pequena. Agora você tem que saber o que você faz ou deixa de fazer'”, contou o presidente da Alerj.

Na véspera da prisão de TH Joias, os dois também trocaram mensagens. TH enviou a Bacellar um vídeo mostrando um freezer com carnes e disse: “Ô presida! Não tem como levar, não, irmão. Pô, como é que leva?! Tem como levar não, irmão. Esses filhos da p* vão roubar as carnes, hein”. O presidente da Alerj respondeu: “Deixa, doido”. Bacellar também recebeu do próprio TH imagens da Polícia Federal dentro de sua casa.

Questionado pela Polícia Federal se não pensou em avisar as autoridades sobre a chance de fuga de TH Joias, Bacellar respondeu: “Não procurei absolutamente ninguém. Não estou aqui para entregar colega, não estou aqui também para proteger colega que faz algo errado”. “Confesso que até me assustei. Achei um ato de impertinência dele, me ligar de um telefone que eu não tinha.” O presidente da Alerj alegou que não sabia para quem era a operação.

Bacellar ainda negou ter conhecimento das suspeitas contra TH Joias antes de sua prisão. “Já tinha ouvido algumas coisas no jornal, mas não conhecia. Pessoal fala que é ligado ao comando, sei lá o que. Olha, eu não quero saber o que você fez, o que você deixa de fazer. Da porta para dentro, se você tiver bom convívio com todo mundo, o que você faz na rua não me diz respeito.”

Caso ‘TH Joias’

Suspeito de negociar armas e acessórios para o Comando Vermelho, Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, foi preso em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, em setembro.

Segundo a investigação, TH utilizava o cargo de deputado estadual para favorecer o crime organizado. Ele é acusado de intermediar a compra e a venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones destinados ao Complexo do Alemão, além de indicar a esposa de Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão – apontado como traficante e também preso – para um cargo parlamentar.

Durante as diligências da Operação Zargun, em setembro, a PF cumpriu 18 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão, além do sequestro de bens no total de R$ 40 milhões, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A investigação foi da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, da PF, e do Ministério Público Federal.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert