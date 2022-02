Bancada do Rio vai destinar cerca de R$ 50 milhões em emendas para Petrópolis

Chuvas torrenciais causaram 241 deslizamentos de terra e a morte de pelo menos 67 pessoas; bancada fluminense decide criar comissão externa para acompanhar o processo de recuperação do município

CARL DE SOUZA / AFP Visão área do deslizamento de terra em Petrópolis



Os deputados federais e senadores do Rio de Janeiro trabalham para destinar cerca de R$ 50 milhões em emendas individuais e de bancada para Petrópolis, cidade atingida por fortes temporais que causaram a morte de pelo menos 67 pessoas. A bancada fluminense se reúne desde às 16h desta terça-feira, 16, para deliberar sobre o que pode ser feito, neste momento, para amparar os moradores da região. À Jovem Pan, o coordenador dos parlamentares, deputado federal Gurgel (União Brasil-RJ), disse que um dos apontamentos aprovados foi a criação de uma comissão externa para acompanhar e atuar no processo de recuperação do município.

“Em 2011, houve uma tragédia que atingiu Teresópolis, Nova Friburgo e Teresópolis e o que os nossos deputados dizem é que, conforme vai passando o tempo, o povo desmobiliza. Então, o pedido é para que mobilizemos instituições, Igreja, quartéis, em busca de donativos. Nesse momento, precisamos de água, itens de higiene, de limpeza, alimentos. É essa a maior necessidade. A comissão externa é para que [a tragédia] não caia no esquecimento, para que possamos acompanhar nos próximos cinco, seis meses, que é o tempo [estimado] para a recuperação da cidade. Vamos também buscar o governo federal para saber o que pode ser realocado para Petrópolis”, disse à reportagem.