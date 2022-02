Barroso afirma que chances de golpe foram ‘sepultadas’

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral alegou que existem ‘maus perdedores’ em todos os lugares, mas ressaltou que ‘as instituições brasileiras são sólidas’

GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO Barroso considera que as chances de um eventual golpe de estado no Brasil foram "sepultadas"



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luis Roberto Barroso, rechaçou qualquer possibilidade de um golpe de estado na política brasileiro. Segundo o magistrado, a baixa adesão ato de 7 de setembro de 2021 e o recuo do presidente Jair Bolsonaro (PL) “sepultaram” as chances de um eventual golpe de estado. “Acho que o 7 de setembro foi o sepultamento do golpe. Compareceram menos de 10% do que se esperava. Os policiais militares não aderiram, nenhum oficial da ativa relevante deu qualquer apoio àquele tipo de manifestação. O presidente [Jair Bolsonaro] compareceu, fez um discurso pavoroso, golpista, de ameaças a pessoas a ofensas. [Disse] ‘não vou cumprir decisão judicial’ e, dois dias depois, mudou completamente o discurso. Procurou as pessoas que ele tinha ofendido para conversar. De modo que eu acho que ali se relevou que a sociedade brasileira não aceitaria nada diferente”, afirmou Barroso.

O presidente da Corte eleitoral aproveitou a fala para dizer que Bolsonaro mentiu ao afirmar que as Forças Armadas encontraram ‘vulnerabilidades’ nas urnas eletrônicas. Segundo o magistrado, “[eles] não apontaram coisa alguma”. “Lamentável envolver as Forças Armadas, que são um setor respeitado da sociedade brasileira, que têm o prestígio que deve ter, e que não devem ser jogadas em discursos políticos menores de varejo e de campanha”, opinou o membro do STF. Ainda assim, o membro do Judiciário afirmou que “maus perdedores” existem, que “não há remédio na farmacologia jurídica”, mas que “as instituições brasileiras são sólidas”.