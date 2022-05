Barroso: ‘Nunca fui a Cuba, não sou dado a orgias e não tenho contato com José Dirceu’

Ministro do Supremo Tribunal Federal comentou sobre notícias a seu respeito que circulam na internet e alegou que mentiras são um risco à democracia

Rosinei Coutinho/SCO/STF Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, participou da Conferência sobre Liberdade de Expressão e Democracia da FGV-SP



O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), comentou nesta segunda-feira (02) em uma palestra realizada pela FGV de São Paulo sobre notícias que circulam na internet a seu respeito. “Eu gostaria de dizer para quem se interessa pela verdade que nunca fui a Cuba, eu não sou dado a orgias. Eu não tenho nenhum tipo de contato com o ex-ministro José Dirceu“, alegou. Segundo o magistrado, as mentiras “têm milhões de acesso” e colocam a democracia brasileira em risco. Barroso classificou a história de que teria realizado uma orgia com o petista em Cuba como algo “folclórico e que beira o ridículo”. “Em uma democracia, a verdade não tem dono, a verdade é plural. A gente precisa saber conviver com isso”, argumentou o ministro da Corte, após considerar que a internet aumenta a “polarização extremada”.