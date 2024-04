Biden acusa Trump de colocar a saúde das mulheres em risco por causa de aborto

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição, acusou nesta segunda-feira (8), seu rival, o ex-presidente Donald Trump (Republicano), de pôr em risco a saúde de milhões de mulheres no país por defender que cada estado decida sobre a legalidade do aborto. Biden respondeu a Trump, que publicou uma mensagem em vídeo na qual recusou pressionar por uma proibição nacional do aborto caso vença a disputa pela presidência e argumentou que cada um dos 50 estados dos EUA deve decidir sua própria legislação. Em comunicado, Biden lembrou que Trump é o maior “responsável” pelo fato de a Suprema Corte, que tem a maioria configurada como conservadora e três juízes nomeados pelo próprio republicano, ter derrubado no ano de 2022 o direito federal ao aborto, sendo que a medida funcionava desde 1973. Após esta decisão, vários estados controlados por republicanos começaram a proibir a procedimento. Biden culpou Trump pela “crueldade e caos que tomou conta dos Estados Unidos”.

“Esta é uma história dolorosa que tantas famílias em toda a América agora conhece muito bem: Amanda não teve acesso aos cuidados médicos de que precisava e isso quase lhe tirou a vida. Mais de 1 em cada 3 mulheres na América vive agora sob a proibição do aborto, e mais estão a caminho. Donald Trump fez isso”, escreveu ele no X (antigo Twitter). Biden denunciou que as mulheres que desejam interromper a gravidez são rejeitadas pelas clínicas e forçadas a entrar na justiça para buscar atendimento ou viajar para outros estados onde o aborto é legalizado. A Flórida, por exemplo, o aborto em breve será ilegal a partir da sexta semana de gestação. Biden alega que: “antes mesmo de muitas mulheres saberem que estão grávidas”. O presidente enfatizou que está determinado a “restaurar as proteções federais” para o aborto se conseguir a reeleição e a maioria democrata no Congresso após as eleições de novembro.

This is a painful story that so many families around America now know too well: Amanda was denied the medical care she needed, and it nearly took her life.

More than 1 in 3 women in America now lives under an abortion ban, with more on the way.

Donald Trump did this. pic.twitter.com/2vH8EdzIw8

— Joe Biden (@JoeBiden) April 8, 2024