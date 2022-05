Bolsonaro aceita convite de Biden para participar da Cúpula das Américas

Encontro é uma oportunidade do presidente brasileiro estreitar laços com o mandatário da Casa Branca

EFE/Joedson Alves e EFE/EPA/Oliver Contreras/POOL O enviado especial da Casa Branca, Christopher Dodd, fez o convite a Jair Bolsonaro em nome de Joe Biden



O presidente Jair Bolsonaro (PL) aceitou nesta quinta-feira, 26, o convite de seu homólogo nos Estados Unidos, Joe Biden, para participar da Cúpula das Américas, que acontecerá entre os dias 6 e 10 de junho, em Los Angeles. A cúpula tratará de questões revelantes para os países do continente, indo de temas comerciais até ambientais. A informação foi confirmada à Jovem Pan pelo Itamaraty. O chefe do Executivo brasileiro estava reticente em ir ao evento, mas acabou mudando de ideia após receber o enviado especial da Casa Branca, Christopher Dodd, no Palácio do Planalto.

Dodd ainda sinalizou com a possibilidade de um encontro bilateral entre Bolsonaro e Biden. Desde que o democrata assumiu o governo, em janeiro de 2021, os presidentes tiveram contato apenas protocolar. Antes mesmo de ser eleito, Biden já tecia críticas à política ambiental de Bolsonaro. Na campanha eleitoral, o mandatário chegou, inclusive, a fazer campanha a favor adversário de Biden, o ex-presidente Donald Trump, com quem Bolsonaro tinha uma estreita relação. Essa reunião, por tanto, é uma chance do chefe do Executivo reatar o relacionamento com os EUA.