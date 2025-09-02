Jovem Pan > Notícias > Política > Bolsonaro acompanha de casa início do julgamento que pode colocá-lo na prisão

Bolsonaro acompanha de casa início do julgamento que pode colocá-lo na prisão

Ex-presidente reforçou que não pretende comparecer ao STF e que acompanha a sessão de forma remota

  • Por da Redação
  • 02/09/2025 17h08
WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO jair bolsonaro Bolsonaro diz que não pretende comparecer ao STF e que acompanha a sessão de forma remota

O ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu nesta terça-feira (2) na área externa de sua residência, em Brasília, e respondeu brevemente a jornalistas que estavam no local. Questionado se estava acompanhando o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro afirmou: “Estou acompanhando”. Segundo relatos, ele caminhava de um lado ao outro dentro do estacionamento da casa, próximo a veículos e seguranças, mas sem sair para falar diretamente com a imprensa. O ex-presidente reforçou que não pretende comparecer ao STF e que acompanha a sessão de forma remota.

Antes da aparição, Bolsonaro recebeu dois de seus filhos: o vereador Jair Renan Bolsonaro e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro. Já o senador Flávio Bolsonaro permaneceu no Senado Federal, participando de uma audiência da Comissão de Segurança.

Parlamentares aliados criticaram o julgamento. O deputado Capitão Alden questionou o esquema de segurança montado em Brasília e comparou com os acontecimentos de 8 de janeiro. Segundo ele, a Justiça estaria sendo usada como “instrumento de perseguição”. Já o deputado Evair de Melo classificou o processo como uma “inquisição moderna”, marcada por censura, abuso de poder e perseguição política. Outro aliado, o deputado José, afirmou que a ação representa um “golpe eleitoral” com o objetivo de impedir Jair Bolsonaro de disputar as eleições presidenciais de 2026.

