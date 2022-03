Bolsonaro afirma que áudios vazados de Arthur do Val são ‘asquerosos’

Presidente se posiciona sobre as falas do deputado estadual; Membro do MBL afirmou que mulheres ucranianas são ‘fáceis porque são pobres’

Alan Santos/PR - 02/11/2022 Presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao deputado Arthur do Val sobre suas falas a respeito das mulheres ucranianas



O presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com jornalistas na saída do Palácio do Alvorada neste domingo e afirmou que as falas do deputado estadual Arthur do Val (Podemos), mais conhecido como ‘Mamãe Falei’, que afirmou que mulheres ucranianas são ‘fáceis porque são pobres’ e que a fila das baladas no Brasil “não chega aos pés da fila de refugiados aqui”, são “asquerosas”. “É tão asquerosa que nem merece comentário”, resumiu o mandatário. Além do chefe do Executivo, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, alegou que faria uma mobilização em prol da cassação do mandato do político na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

“Só vou falar uma coisa para vocês: acabei de cruzar a fronteira a pé aqui, da Ucrânia com a Eslováquia. Eu juro, nunca na minha vida vi nada parecido em termos de ‘mina’ bonita. A fila das refugiadas… Imagina uma fila, sei lá, de 200 metros, só deusa. Sem noção, inacreditável, fora de série. Se pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de refugiados aqui”, afirmou o deputado em um dos áudios. O episódio fez com que o político retirasse a sua pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo.