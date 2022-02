Bolsonaro afirma que Brasil adotará posicionamento ‘neutro’ no conflito entre Rússia e Ucrânia

Presidente afirmou que passou horas em ligação com o líder russo, Vladimir Putin, e ressaltou que é um ‘exagero falar em massacre’

Bolsonaro conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, e afirmou que o posicionamento do Brasil no conflito entre Ucrânia e Rússia será de neutralidade



O presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu uma entrevista coletiva neste domingo e afirmou que o Brasil adotará um posicionamento ‘neutro’ no conflito entre Rússia e Ucrânia. A fala ocorre após uma ligação do mandatário com o líder russo, Vladimir Putin. No contato, o chefe do Executivo federal afirmou que tratou sobre questões comerciais, como o uso de fertilizantes, e que falou sobre a guerra que ocorre em território ucraniano. “Estive falando há pouco com o presidente Putin, tratamos dos fertilizantes, do nosso comércio, ficamos duas horas ao telefone. Ele falou da Ucrânia, mas me reservo a não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam”, afirmou Bolsonaro. Segundo o capitão do Exército, é preciso cautela para não “trazer as consequências do embate” ao Brasil.

O comandante do Planalto também foi questionado sobre a ofensiva russa e o cerco à capital ucraniana, Kiev. De acordo com o presidente, é um “exagero falar em massacre”. “Eu entendo que não há interesse por parte do líder russo de praticar um massacre. Ele está se empenhando em duas regiões do Sul da Ucrânia que, em referendo, mais de 90% da população quis se tornar independente, se aproximando da Rússia”, opinou. Por fim, Bolsonaro ainda ressaltou que “o povo [da Ucrânia] confiou em um comediante para traçar o destino da nação.” Isso porque Volodymyr Zelensky atuou na produção de humor antes de entrar para a vida política. “No meu entender, nós não vamos tomar partido, nós vamos continuar pela neutralidade e ajudar no que for possível em busca da solução”, pontuou o presidente da República.