Bolsonaro afirma que ‘Brasil não aguenta mais’ novos reajustes nos preços dos combustíveis

Presidente participou de evento no Rio Grande do Sul e comentou sobre os lucros da petroleira; mandatário alegou que empresa fatura às custas da população brasileira

Isac Nóbrega/PR - 19/04/2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou os lucros anunciados pela Petrobrás



O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou da Feira Nacional de Soja, no Rio Grande do Sul, e falou sobre os lucros anunciados recentemente pela Petrobras. De acordo com o mandatário, o Brasil “não aguenta mais” um reajuste nos preços dos combustíveis e alegou que a petroleira “fatura dezenas de bilhões de reais às custas do povo brasileiro”. “Essa semana vocês estão conhecendo um pouco mais do que é a Petrobras aqui no Brasil. Temos nichos, temos redutos ainda em nosso governo, espalhados por todo o Brasil, que não entenderam que todos nós estamos no mesmo barco. Eles sabem que o Brasil não aguenta mais um reajuste de combustível numa empresa que fatura dezenas de bilhões de reais por ano às custas do nosso povo brasileiro”, disse o chefe do Executivo. Nos últimos dias, a Petrobrás anunciou um lucro de quase R$ 45 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O resultado é 3.718,4% maior do que em comparação com o mesmo período no ano passado.