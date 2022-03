Bolsonaro afirma que indígenas são a favor de mineração em suas terras porque querem progredir

Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira a tramitação em regime de urgência do projeto de lei que permite extração mineral em reservas

Isac Nóbrega/PR - 12/08/2021 O presidente Jair Bolsonaro durante encontro com lideranças indígenas



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado, 12, que qualquer tipo de extração mineral em solo indígena apenas será feita com a permissão dos índios. O chefe do Executivo acrescentou que não tem dúvida de que a população local deseja que a atividade seja efetuada em suas áreas. “Quero deixar bem claro: só será feito qualquer coisa em terra indígena se os indígenas assim concordarem. Estive lá na aldeia Flexal em Roraima, na [reserva] Raposa Serra do Sol. Pousei lá com o nosso helicóptero, e eles já sabiam do negócio. São bem informados. E querem isso porque vão ganhar royalties em cima disso daí. Ou seja: o ser humano quer progredir”, argumentou com jornalistas após participar de um evento de filiação do PL, em Brasília.

De acordo com Bolsonaro, o indígena, “ao ser trazido para o nosso meio”, começa a ver as maravilhas da medicina e outras coisas que acontecem no Brasil e quer se incorporar. “E tem se incorporado cada vez mais à nossa sociedade”, avaliou. O presidente lembrou que o governo federal lançou na sexta-feira, 11, o Plano Nacional de Fertilizantes e que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está muito sensível a questões de exploração dos recursos minerais em terras indígenas, mesmo sabendo que existe, por exemplo, potássio fora de reservas indígenas. “Mas esse projeto permite, ao regulamentar dois dispositivos da Constituição, que você possa, por exemplo, ter hidrelétricas no vale do Rio Cotingo, lá em Roraima.”

*Com informações do Estadão Conteúdo