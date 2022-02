Bolsonaro afirma que irá vetar legalização dos cassinos: ‘Já decidi’

Projeto de Lei que autoriza a realização de jogos de azar foi aprovado pela Câmara dos Deputados e será analisado pelo Senado

Isac Nóbrega/PR - 24/02/2022 Projeto de Lei que visa legalizar o jogo de azar será vetado, afirma o presidente Jair Bolsonaro (PL)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou em sua live na noite desta quinta-feira, 24, que irá vetar projeto de Lei 442/91, que legaliza a realização dos jogos de azar no Brasil, caso a proposta avance no Congresso. O texto-base, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, possibilitará que cassinos, bingos e o jogo do bicho possam atuar de maneira lícita. Ao comentar sobre o assunto, o chefe do Executivo ressaltou que já decidiu a sua opinião sobre o tema. “A Câmara toda sabe, os presidentes da Câmara e do Senado também sabem: uma vez aprovado, a gente vai exercer o nosso direito de veto”, explicou o mandatário.

A proposta agora segue para apreciação do Senado e, caso também seja aprovado, o projeto de Lei será encaminhado a sanção presidencial. Bolsonaro, após contabilizar o número necessário de congressistas para derrubar seu veto, ressaltou que considera difícil que sua decisão seja revertida. “Para derrubar o veto tem que ter 257 votos, metade mais um de 513. Acho difícil derrubar o veto. Se derrubar, vai pro Senado e precisa aí de 41 senadores [para derrubar o veto]”, argumentou o presidente.