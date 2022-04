Bolsonaro afirma que Lula irá ‘aprovar aborto pelo Supremo Tribunal Federal’

Presidente alegou que a Corte já conta com ‘cinco ou seis ministros favoráveis’ao tema e, caso o petista vença as eleições, indicará outros magistrados que apoiem a pauta

Foto: Alan Santos/PR Presidente Jair Bolsonaro alegou que a união entre Lula e Alckmin é uma aliança pelo poder



O presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu uma entrevista nesta quarta-feira, 13, e acusou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de articular uma aprovação do aborto no Brasil via Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o mandatário, “hoje, tem cinco ou seis ministros do Supremo que já são favoráveis ao aborto” e o petista busca vencer as eleições para indicar outros dois magistrados que apoiem o tema. “Vamos supor que o Lula consiga aprovar o aborto dentro do Parlamento — eu acho difícil. Por que não consegue? Ele vai aprovar o aborto dentro do Supremo Tribunal Federal. Está na cara que vai botar abortistas lá também. Então, o aborto será aprovado no Brasil, se o Lula voltar, pelo STF, a exemplo de como foi aprovado o aborto na Colômbia”, alegou o presidente.

O chefe do Executivo federal aproveitou para opinar sobre a união entre Lula e Alckmin (PSB), seu antigo adversário político enquanto esteve no PSDB. Bolsonaro afirmou que ambos eram “cão e gato” e que se uniram “pelo poder”. “Ou eles mentiram no passado ou mentem no presente. E eu entendo que não ter que ter uma luta pelo poder, tem que ter um consenso por parte da opinião pública. Alckmin está ajudando Lula a voltar à cena do crime. Essa chapa perdeu a sua razão de ser, perdeu a sua credibilidade perante a opinião pública”, argumentou o presidente.