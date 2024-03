Bolsonaro aparece à frente de Lula em levantamento da Paraná Pesquisas

Ex-presidente aparece com 37,1% das intenções de voto contra 35,3% do petista, o que os deixa tecnicamente empatados; outros nomes da direita e da centro-direita foram testados contra o atual presidente

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (28) o primeiro levantamento de intenção de votos para as eleições presidenciais de 2026. No principal cenário, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual chefe do Executivo: 37,1% contra 35,3%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, eles estão tecnicamente empatados. O terceiro colocado é Ciro Gomes (PDT), que alcançou 7,5%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 6,1%, e Eduardo Leite (PDB), 1,8%. Brancos, nulos ou nenhum somaram 8%, enquanto 4,2% não quiseram ou não souberam responder. Vale lembrar que, por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Bolsonaro está inelegível até 2030 e, portanto, não poderia participar do pleito. A defesa do ex-presidente pode recorrer diretamente ao STF (Superior Tribunal Federal) para tentar reverter a decisão.

Lula leva vantagem sobre Bolsonaro entre o público feminino, os mais jovens (entre 16 e 24 anos), os mais velhos (60 anos ou mais), aqueles que estudaram até o ensino fundamental e os católicos. Já o político do PL tem maioria entre os homens, em quase todas as faixas etárias (25 a 34 anos, 35 a 44 anos e 45 a 59 anos) e entre os eleitores com ensino médio ou superior completo. Chama a atenção a vantagem de Jair Bolsonaro entre os evangélicos: 55,2% contra 32,7% do adversário. O atual presidente tem investido em uma aproximação com este segmento do eleitorado.

A pesquisa testa outros nomes da direita e centro-direita contra Lula, que deverá concorrer à reeleição em 2026. O petista não afirma que participará do pleito, mas há uma movimentação de seu partido para que seu nome esteja novamente nas urnas para tentar um quarto mandato. O atual presidente lidera todos os outros cenários, mas a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mostram que são competitivos (veja abaixo). Também aparecem no levantamento Ronaldo Caiado (União Brasil), Tereza Cristina (PP), Ratinho Júnior (PSD) e Romeu Zema (Novo). O Instituto Paraná ouviu 2024 eleitores em 162 municípios espalhados pelos 26 Estados e o Distrito Federal. O grau de confiança atinge 95,0%.

