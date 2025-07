Bolsonaro cancela participação em atos da oposição na Câmara por receio de ser preso

Ministro fez alerta que, se não houver uma justificativa convincente sobre a possível violação de medidas cautelares, poderá determinar a prisão imediata do ex-presidente

Jair Bolsonaro decidiu não comparecer a reuniões de oposição na Câmara dos Deputados nesta manhã de terça-feira (22), uma escolha que surge após o ministro Alexandre de Moraes solicitar esclarecimentos sobre o não cumprimento de medidas cautelares durante sua recente visita ao Congresso. Essa decisão acontece em um contexto onde estavam programadas votações de moções de repúdio contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

As comissões de Segurança Pública e de Relações Exteriores da Câmara estavam preparadas para discutir e votar moções que criticam decisões do STF relacionadas ao ex-presidente. Durante um encontro com deputados, Bolsonaro enfatizou a necessidade de priorizar a proposta de anistia para aqueles condenados pelos eventos de 8 de Janeiro, apesar da resistência que enfrenta no Legislativo.

Além disso, o ex-presidente incentivou a apresentação de novos pedidos de impeachment contra ministros do STF, com foco especial em Moraes. Essa estratégia visa manter a mobilização de sua base nas redes sociais e reforçar sua narrativa de perseguição política, que tem sido um tema recorrente em seus discursos.

A situação se torna ainda mais tensa, pois Moraes alertou que, se não houver uma justificativa convincente sobre a possível violação das medidas cautelares, ele poderá determinar a prisão imediata de Bolsonaro. Essa advertência intensifica a pressão sobre o ex-mandatário, que busca preservar sua influência política em um cenário adverso.

