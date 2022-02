Bolsonaro celebra diminuição de invasões de terra: ‘Tirei dinheiro de ONG do MST’

Presidente da República atrelou a diminuição no número de invasão à interrupção nos repasses de verbas ao MST e salientou que seu governo não demarcou novas terras indígenas

Alan Santos/PR - 31/01/2022) Presidente da República, Jair Bolsonaro celebra redução no número de invasões do MST



O presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada nesta sexta-feira, 11, e celebrou a redução no número de invasões do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Segundo o mandatário, a diminuição nos números refere-se a interrupção nos repasses ao grupo de esquerda. O chefe do Executivo ressaltou, ainda, que seu governo não realizou nenhuma demarcação de terras indígenas desde que assumiu o comando do Palácio do Planalto. “No meu governo não foi demarcada nenhuma terra indígena. Já temos 14% de área demarcada no Brasil. Tirei dinheiro de ONG do MST. Não tem mais MST. O número de invasões é menos de dez por ano. Resolvido rapidamente. Demos o porte de arma para o fazendeiro. Estamos criando mais de mil CACs [sigla para colecionadores, atiradores e caçadores, que foram favorecidos por decisões do governo através da regulamentação do porte de armas e munições] por dia. Sempre defendi o povo de bem armado. Demos dignidade ao pessoal que era escravizado pelo MST.”