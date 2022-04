Bolsonaro chega a 30% das intenções de voto em cenário sem Moro na disputa, diz Ipespe

Desistência do ex-juiz não afetou números de Lula, que segue com 44% das intenções de voto; Ciro Gomes, Doria e Tebet registraram pequenos aumentos

Divulgação/Ipespe Presidente se beneficiou da desistência de Sérgio Moro e viu números crescerem



Com a desistência do ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) de disputar a eleição presidencial, o presidente e pré-candidato Jair Bolsonaro (PL) subiu quatro pontos percentuais nas pesquisas de intenção de voto. Segundo levantamento feito pelo Ipespe e divulgado nesta quarta-feira, 6, com o votos herdados da desistência de Moro, Bolsonaro saiu de 26% para 30% das intenções de voto, sendo a maior marca registrada pelo instituto. Seu principal rival, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera a pesquisa com 44% das intenções de voto, mesmo patamar do levantamento anterior. Na pesquisa espontânea, Lula aparece com 36%, seguido de Bolsonaro com 27%. Ciro Gomes (PDT) subiu para 9%, João Doria (PSDB) foi para 3% e Simone Tebet (MDB) cresceu para 2% das intenções de voto. Em uma simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 53%, 20 pontos de vantagem para Bolsonaro, que registra 33%.

A pesquisa do Ipespe aponta ainda que o deputado federal André Janones (Avante) somou 1% nesta edição do levantamento. Outros nomes como Felipe D’Ávila (Novo), José Maria Eymael (DC) e Vera Lúcia (PSTU) chegaram a ser citados, segundo o Ipespe, mas não somaram 1% das citações. Brancos e nulos somam 9% dos entrevistados, enquanto 3% não sabiam responder os questionamentos. Outro nome que deixou a lista de opções desde o último levantamento, divulgado em 25 de março, foi o do tucano Eduardo Leite, que desistiu da candidatura depois que o PSDB confirmou Doria como candidato. Mesmo sem concorrer à presidência, Leite deixou o governo do Rio Grande do Sul e sinalizou que está pronto para concorrer à presidência.

Confira as intenções de voto de cada candidato: